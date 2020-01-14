Зіткнення кількох поїздів сталося вранці в метрополітені італійського Неаполя.
В інциденті постраждала три склади, один з яких був без пасажирів. Зіткнення сталося в північній частині міста на наземній ділянці шляхів.
У Неаполі зіткнулись поїзди метро – 13 поранених / 4 фотографии
Зараз зупинено рух поїздів на жовтій гілці місцевого метро. Для евакуації постраждалих були закриті три найближчі станції.
Всього в лікарні потрапили 13 осіб, зокрема машиністи потягів.
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За попередніми даними, причиною зіткнення стала людська помилка.
Раніше у Єгипті туристичні автобуси зіткнулися з вантажівкою.
Джерело: Il Mattino
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