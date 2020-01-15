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Розвідка США зацікавилася кібератаками на Burisma

Вивченням даних про спробу російських хакерів атакувати сервери компанії Burisma займаються розвідслужби США.

Про це заявила координатор апарату директора Національної розвідки США щодо забезпечення безпеки виборів в країні Шелбі Пірсон.

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Американська розвідка допускає, що хакери хотіли добути компромат на сім’ю Байденів, але заявляє, що намагається вивчити всі можливі варіанти.

– Перш ніж робити які-небудь висновки про мотиви, ми завжди намагаємося вивчити всі можливі варіанти, – заявила Пірсон і додала, що розвідслужби вивчають можливість такого розвитку подій.

Нагадаємо, російські хакери атакували українську компанію Burisma ще в листопаді 2019 року.

Джерело: Bloomberg

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