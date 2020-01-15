Трамп недостатньо дбає про захист України від РФ – сенатор Воррен

Сенатор США від штату Массачусетс Елізабет Воррен заявила, що справа щодо імпічменту американського президента Дональда Трампа має продемонструвати продажність адміністрації глави держави.

Вона вважає, що Трамп не приділяє достатньо уваги захисту України від російської агресії.

– Йдеться про те, що Дональд Трамп ставить себе самого понад усе. Не американські інтереси, не народ Сполучених Штатів, навіть не допомогу Україні в захисті від Росії. Він допомагає лише сам собі, – сказала Воррен.

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Вона додала, що буде присутня під час судового засідання щодо імпічменту Трампа, оскільки вважає це своїм обов’язком.

До слова, Сенат Конгресу США планує розпочати судовий процес щодо імпічменту Дональда Трампа вже 21 січня. Все залежить від того, коли Сенат отримає обвинувальний висновок.