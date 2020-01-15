В Ірані посла Великої Британії оголосили персоною нон ґрата

Посла Великої Британії в Ірані Роберта Макейра оголосили персоною нон ґрата та закликали до його негайної депортації.

Причиною цього стали звинувачення у начебто втручанні у внутрішні справи Ірану.

Відповідне рішення ухвалила судова влада Ірану.

– За міжнародним правом така людина є персоною нон ґрата. Люди очікують, що ця людина буде депортована, і це також те, до чого закликає міжнародне право, – сказав речник судової влади Голамхоссейн Есмаїлі.

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Цього ж дня прихильники іранської влади демонстративно спалили портрет британського посла.

Diplomatic spat between Iran & UK continues after British ambassador was briefly detained at a protest. Judiciary spox says he didn’t respect intl. law & should be expelled, as he is ‘persona non grata’ in #Iran. Hardliners burn effigy of ambassador along with US & UK flags. pic.twitter.com/WwFdLZBogi — Ali Arouzi (@aliarouzi) January 14, 2020

Раніше посол Великої Британії в Ірані був взятий під варту на кілька годин за звинуваченням у підбурюванні протестуючих в університеті Аміра Акабіра.