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Факти / Світ

В Ірані посла Великої Британії оголосили персоною нон ґрата

Посла Великої Британії в Ірані Роберта Макейра оголосили персоною нон ґрата та закликали до його негайної депортації.

Причиною цього стали звинувачення у начебто втручанні у внутрішні справи Ірану.

Відповідне рішення ухвалила судова влада Ірану.

– За міжнародним правом така людина є персоною нон ґрата. Люди очікують, що ця людина буде депортована, і це також те, до чого закликає міжнародне право, – сказав речник судової влади Голамхоссейн Есмаїлі.

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Цього ж дня прихильники іранської влади демонстративно спалили портрет британського посла.

Раніше посол Великої Британії в Ірані був взятий під варту на кілька годин за звинуваченням у підбурюванні протестуючих в університеті Аміра Акабіра.

Джерело: The Guardian

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