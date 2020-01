В Ірані посла Великої Британії оголосили персоною нон ґрата

Посла Великої Британії в Ірані Роберта Макейра оголосили персоною нон ґрата та закликали до його негайної депортації.

Причиною цього стали звинувачення у начебто втручанні у внутрішні справи Ірану.

Відповідне рішення ухвалила судова влада Ірану.

Читайте: Протести в Тегерані – активістів розганяють сльозогінним газом

Цього ж дня прихильники іранської влади демонстративно спалили портрет британського посла.

Diplomatic spat between Iran & UK continues after British ambassador was briefly detained at a protest. Judiciary spox says he didn’t respect intl. law & should be expelled, as he is ‘persona non grata’ in #Iran. Hardliners burn effigy of ambassador along with US & UK flags. pic.twitter.com/WwFdLZBogi

— Ali Arouzi (@aliarouzi) January 14, 2020