В Ірані посла Великої Британії оголосили персоною нон ґрата

Посла Великої Британії в Ірані Роберта Макейра оголосили персоною нон ґрата та закликали до його негайної депортації.
Причиною цього стали звинувачення у начебто втручанні у внутрішні справи Ірану.
Відповідне рішення ухвалила судова влада Ірану.
– За міжнародним правом така людина є персоною нон ґрата. Люди очікують, що ця людина буде депортована, і це також те, до чого закликає міжнародне право, – сказав речник судової влади Голамхоссейн Есмаїлі.
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Цього ж дня прихильники іранської влади демонстративно спалили портрет британського посла.
Diplomatic spat between Iran & UK continues after British ambassador was briefly detained at a protest. Judiciary spox says he didn’t respect intl. law & should be expelled, as he is ‘persona non grata’ in #Iran. Hardliners burn effigy of ambassador along with US & UK flags. pic.twitter.com/WwFdLZBogi
— Ali Arouzi (@aliarouzi) January 14, 2020
Раніше посол Великої Британії в Ірані був взятий під варту на кілька годин за звинуваченням у підбурюванні протестуючих в університеті Аміра Акабіра.