У Ватикані представили електронні чотки з розумним хрестом, які активуються після того, як їх власник перехреститься.

У Ватикані представили електронні чотки з функціями фітнес-браслета. Він складається з 10 намистин, зроблених з гематиту і чорного агату.

У хресті, який знаходиться на чотках, є спеціальний чіп, що збирає дані про користувача.

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При бажанні чотки можна використовувати і як звичайний розумний браслет.

Вони підключаються до мобільного додатку на iOS і Android.







Ватикан випустив електронні чотки з функціями фітнес-браслета / 2 фотографии

До слова, придбати розумні чотки можна за €99.

Джерело: Vatican News