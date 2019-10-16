У Ватикані представили електронні чотки з розумним хрестом, які активуються після того, як їх власник перехреститься.
У Ватикані представили електронні чотки з функціями фітнес-браслета. Він складається з 10 намистин, зроблених з гематиту і чорного агату.
У хресті, який знаходиться на чотках, є спеціальний чіп, що збирає дані про користувача.
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При бажанні чотки можна використовувати і як звичайний розумний браслет.
Вони підключаються до мобільного додатку на iOS і Android.
Ватикан випустив електронні чотки з функціями фітнес-браслета / 2 фотографии
До слова, придбати розумні чотки можна за €99.
Джерело: Vatican News
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