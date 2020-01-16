США та Ірак поновили спільні військові операції – NYT

Американські військові в Іраку після тривалої паузи відновили спільні операції із місцевою армією проти ісламських терористів.
Війська США прагнули відновити операції якомога швидше, аби не дати можливості ісламським терористам, зокрема із “Ісламської держави”, оголосити своєю перемогою таке призупинення.
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Водночас пауза була ініційована американською стороною. Хто саме виступив за розблокування операцій наразі невідомо
Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що близько 17.30 за тихоокеанським часом 7 січня Іран випустив щонайменше 10 балістичних ракет проти американських військових в Іраку.