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Факти / Світ

США та Ірак поновили спільні військові операції – NYT

Американські військові в Іраку після тривалої паузи відновили спільні операції із місцевою армією проти ісламських терористів.

Війська США прагнули відновити операції якомога швидше, аби не дати можливості ісламським терористам, зокрема із “Ісламської держави”, оголосити своєю перемогою таке призупинення.

Читайте: Військові США заздалегідь знали про атаку Ірану на їхні бази – CNN

Водночас пауза була ініційована американською стороною. Хто саме виступив за розблокування операцій наразі невідомо

Джерело: NYT

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