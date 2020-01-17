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Факти / Світ

Помер найменший чоловік у світі

Найменший чоловік у світі Хагендра Тапа Магар помер на 28 році життя.

При зрості 67,08 сантиметрів він був визнаний найменшою людиною в світі, яка зберегла здатність самостійно пересуватися.

При народженні він важив 600 грамів, а у дорослі роки його вага була 5,5 кг.

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Останнім часом непалець страждав від хвороб серця та легенів, а також хворів на астму.

Раніше японку Кане Танаку визнали найстарішою людиною в світі.

Джерело: Книга рекордів Гіннеса

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