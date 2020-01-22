Імпічмент Трампа – у Сенаті сподіваються на завершення слухань через 10 днів

Лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл сподівається, що судовий процес щодо імпічменту президента Дональда Трампа може закінчитися через 10 днів.

У своєму зверненні він також зазначив, що процес може затягнутися, оскільки демократи хочуть допитати велику кількість свідків.

Американські ЗМІ повідомляють, якщо кожна сторона використає всі 24 години для висловлення аргументів, то 31 січня Сенат може перейти до голосування.

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Згідно з можлививим планом, який з’явився у ЗМІ, у найближчі три дні можуть заслухати аргументи з боку демократів. Тоді у суботу, 25 січня, розпочнуться слухання аргументів з боку Дональда Трампа, які триватимуть до 28 січня.

Вже 29-30 січня буде відведено час для питань від сенатора, а 31 січня можуть відбутися дебати і власне голосування.

Нагадаємо, 21 січня у Сенаті США почався судовий процес щодо імпічменту президента Дональда Трампа.