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Факти / Світ

Швидко закінчиться – Трамп про судовий процес у справі про імпічмент

Президент США Дональд Трамп чекає швидкого завершення судових слухань в Сенаті у справі про імпічмент.

Цією заявою він спростував інформацію ЗМІ про те, що Сенат може затягнути судовий процес у зазначеній справі.

– Це обман. Я думаю, що це буде дуже швидко, – відповів Трамп на питання журналістів щодо процесу імпічменту і його тривалості.

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Глава США додав, що не збирається скасовувати поїздку на Економічний форум в Давосі, який відбудеться наступного тижня, у зв’язку з початком судових слухань щодо імпічменту.

Трамп вилетить до Швейцарії 20 січня, а судовий процес в Сенаті почнуть 21 січня.

До слова, розгляд справи про імпічмент президента США Дональда Трампа офіційно почався в Сенаті 16 січня.

Були зачитані дві статті, за якими звинувачують главу Сполучених Штатів.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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