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Факти / Світ

Вона хто? Міністр фінансів США у Давосі порадив Ґреті Тунберґ навчатися

Міністр фінансів США Стівен Мнучін розкритикував Ґрету Тунберґ за її повчальний тон виступів у Давосі.

Мнучін зауважив, що Тунберґ може повчати інших хоча б після вивчення азів економіки в коледжі.

– Вона головний економіст, або хто вона там? Я заплутався … Після того, як вона почне вивчати ази економіки в коледжі, може поговорити з нами, – сказав Мнучін.

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Критику міністра викликала вимога Тунберґ до найбільших економік світу негайно відмовитися від викопного палива.

Міністр додав, що йому також дуже подобаються електромобілі, що не забруднюють повітря. Але водночас ніхто не замислюється, як виробляється для них електроенергія і як утилізуються акумулятори.

Раніше ми писали, з якою промовою виступила Ґрета Тунберґ на форумі в Давосі.

Джерело: CNBC

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