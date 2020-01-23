Видання BNO News опублікувало карту, яка дозволяє відслідковувати поширення нового типу коронавірусу під назвою 2019 nCoV.

Спалах захворювання почалася в китайському місті Ухань, проте його зафіксували і за межами країни.

Основним регіоном поширення коронавірусу залишається Китай і прилеглі країни, такі як Японія, Південна Корея, Таїланд.

Також випадки захворювання були зафіксовані у Сполучених Штатах.

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Наразі офіційно підтвердили 625 випадків зараження новим типом коронавірусу у світі.

Захворювання призвело до смерті 17 пацієнтів, 25 хворих вдалося вилікувати.

На сайті BNO News також можна ознайомитися з графіком фіксації зараження коронавірусом.

До слова, на засіданні надзвичайного комітету Всесвітньої організації охорони здоров’я 22 січня вирішили не оголошувати надзвичайний стан через епідемію смертельного коронавірусу 2019 nCoV.

Джерело: BNO News