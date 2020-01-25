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Викрали монет на €1 млн: у Словаччині пограбували музей

У Словаччині із Національного музею вкрали частину нумізматичної колекції. Вартість викраденого оцінюється більш ніж в 1 мільйон євро.

Які предмети колекції були втрачені та за яких обставин, наразі невідомо.

Зазначається, що ні в словацькому міністерстві культури, ні в поліції не стали уточнювати, які предмети колекції були втрачені та за яких обставин.

– Зважаючи на те, що справу розслідує поліція, ми поки що не коментуємо цю справу. Ми будемо чекати, коли слідчий завершить, а потім надамо думку для ЗМІ, – зазначив прес-секретар міністерства культури Павол Чорба.

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Раніше у місті Колорадо-Спрінгс в США чоловік з білою бородою пограбував банк, а коли вийшов з будівлі почав розкидати гроші, викрикуючи Щасливого Різдва!

Джерело: Pravda

Фото: Pixabay

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