Прем’єр Нідерландів вперше офіційно вибачився за роль країни в Голокості

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вибачився від імені уряду своєї країни за нездатність захистити євреїв під час Другої світової війни.

Про це він сказав на заході в Амстердамі, присвяченому пам’яті жертв Голокосту, напередодні 75-річчя визволення табору смерті Освенцим.

– З огляду на те, що серед нас залишилися останні з тих, хто вижив, я прошу вибачення від імені уряду за дії уряду в той час, – сказав він.

Рютте сказав, що, хоча деякі голландські чиновники чинили опір під час нацистської окупації, занадто багато просто зробили так, як їм сказали.

– Я роблю це, розуміючи, що жодне слово не може описати щось настільки ж величезне і жахливе, як Голокост. Загалом, ми зробили дуже мало. Недостатньо захисту, недостатньо допомоги, недостатньо визнання, – додав він.

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Це перше подібне вибачення, висловлене нідерландським прем’єр-міністром. Приблизно 102 тис. з 6 млн євреїв, убитих під час Голокосту, прибули з Нідерландів.

Раніше нідерландські уряди вибачалися за те, як поводилися з євреями, котрі пережили звірства під час Другої світової війни, після повернення додому з концентраційних таборів, але ухилялися від засудження ролі країни в переслідуванні євреїв та інших меншин під час німецької окупації.

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