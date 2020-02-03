Ісламські держави відкинули пропозицію Трампа щодо примирення на Близькому Сході

Ісламські держави відкинули запропонований Дональдом Трампом план примирення Ізраїлю та Палестини.

Представники Саудівської Аравії відзначили, що палестинський народ має отримати незалежну держава зі столицею у Східному Єрусалимі.

Тому вони вважають, що план Трампа є ангажованим, бо схвалює анексію Ізраїлем палестинських територій.

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У заяві Організації зазначено, що для мусульман з усього світу принципово, щоб Східний Єрусалим став постійною столицею майбутньої Палестинської держави.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп опублікував карту нових кордонів Ізраїлю та Палестини, які сформуються унаслідок втілення “угоди століття” щодо врегулювання конфлікту на Близькому Сході.