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Як поширюється коронавірус nCoV світом – карта і хронологія

Видання BNO News опублікувало карту, яка дозволяє відслідковувати поширення нового типу коронавірусу під назвою 2019 nCoV.

Спалах захворювання почався в китайському місті Ухань, проте його зафіксували і за межами країни.

Основним регіоном поширення коронавірусу залишається Китай і прилеглі країни, такі як Японія, Південна Корея, Таїланд, Малайзія, Сінгапур, Індія.

Також випадки захворювання були зафіксовані у Сполучених Штатах, Канаді, Австралії, Франції та Німеччині, Швеції, Росії, Великій Британії та ОАЕ.

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Наразі офіційно підтвердили близько 17 тис. випадків зараження новим типом коронавірусу у всьому світі.

Захворювання призвело до смерті 362 осіб.

На сайті BNO News також можна ознайомитися з графіком фіксації зараження коронавірусом.

До слова, Європейський союз направив до Китаю 12 тонн захисного спорядження для боротьби зі спалахом нового типу коронавірусу.

Джерело: BNO News

Фото: Getty Images

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