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У Чикаго скасували концерт російського джазмена, що підтримав анексію Криму

У Чикаго скасували концерт російського джазмена Ігоря Бутмана, який в 2014 році підтримав анексію Криму.

Активісти, які писали листи організаторам концерту в Нью-Йорку з проханням його скасувати, отримали повідомлення, що виступ в Чикаго скасовується.

У листі йдеться, що концерт скасовують через нестиковки в графіку джазмена.

На сайті Бутмана ще є згадка про концерт, водночас на сайті клубу The Promontory, де він повинен виступати – анонса більше немає.

Сам російський джазмен і його представники не коментували скасування концерту.

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У оркестру та квінтету Бутмана ще заплановані концерти в Балтіморі, Маямі і Бостоні, де скасований джаз клубом RegattaBar концерт був перенесений в російсько-єврейський центр Макор.

Концерт джазмена також не відбувся в Енн-Арбор (штат Мічиган) через те, що активісти організації Arts Against Aggression повідомили керівництву закладу про політичну позицію музиканта.

Активісти стверджують, що російського саксофоніста очікують протести і в інших містах його американського туру.

Раніше в Києві організатори скасували виступ російського політика Ірини Хакамади.

Фото: Бутмана

Джерело: Крим. Реалії

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