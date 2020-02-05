Сенат США не підтримав імпічмент Трампа

У Сенаті США завершилося голосування у справі про імпічмент президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Сенатори відхилили обидві статті імпічменту глави США. Таким чином Трамп залишатиметься на посаді.

Статтю зловживання владою підтримали 48 сенаторів проти 52. За статтю перешкоджання Конгресу проголосували 47 сенаторів, проти були 53.

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Сенатор від штату Юта Міт Ромні був єдиним представником республіканців, який проголосував проти Трампа за статтею зловживання владою.

В історії Сполучених Штатів це був перший випадок, коли в межах процедури імпічменту сенатор підтримав звинувачення проти президента зі своєї партії.

Для того, аби імпічмент Трампа набув чинності, необхідно було набрати дві третини голосів Сенату, тобто 67 зі 100 сенаторів мали підтримати звинувачення.

До слова, спікер Палати представників Ненсі Пелосі демонстративно порвала текст промови Дональда Трампа після того, як він відмовився потиснути їй руку.