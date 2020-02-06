Президент США Дональд Трамп після провалу справи про імпічмент виклав у своєму Twitter жартівливе відео.

У ролику американський лідер натякає на своє вічне президентство. На обкладинці журналу Time розміщено багато написів TRUMP із роками наступних президентських виборів. Після того, як камера доходить до 2048 року, з’являється зображення самого Дональда Трампа.

Він стоїть за трибуною, на якій постійно змінюються чотирирічні терміни майбутніх президентів. Наприкінці відео число на трибуні замінює напис Трамп назавжди.

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Нагадаємо, 5 лютого у Сенаті США завершилося голосування у справі про імпічмент президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Сенатори відхилили обидві статті імпічменту глави США. Таким чином Дональд Трамп залишатиметься на посаді до наступних президентських виборів, які відбудуться у листопаді 2020 року.