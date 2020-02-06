PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Вічне президентство: Трамп відреагував на провал справи про імпічмент

Президент США Дональд Трамп після провалу справи про імпічмент виклав у своєму Twitter жартівливе відео.

У ролику американський лідер натякає на своє вічне президентство. На обкладинці журналу Time розміщено багато написів TRUMP із роками наступних президентських виборів. Після того, як камера доходить до 2048 року, з’являється зображення самого Дональда Трампа.

Він стоїть за трибуною, на якій постійно змінюються чотирирічні терміни майбутніх президентів. Наприкінці відео число на трибуні замінює напис Трамп назавжди.

Читайте: Прапор на Марсі, мир на Близькому Сході та коронавірус: головне з послання Трампа

Нагадаємо, 5 лютого у Сенаті США завершилося голосування у справі про імпічмент президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Сенатори відхилили обидві статті імпічменту глави США. Таким чином Дональд Трамп залишатиметься на посаді до наступних президентських виборів, які відбудуться у листопаді 2020 року.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка