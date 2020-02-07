Це контрзаходи: посольство Великої Британії спростувало зняття санкцій з РФ

Велика Британія не мала наміру знімати санкції з РФ. У заяві уряду країни йшлося про контрзаходи у сфері торгівлі, а не про санкції, пояснили у посольстві.

– Такі контрзаходи допомагають захистити бізнес від збитків, спричинених недобросовісною конкуренцією або непередбаченими стрибками імпорту. Ці заходи ґрунтуються на економічних фактах і не виходять з політичних міркувань, – йдеться у повідомленні.

Більш того, наголошується, що повідомлення про наміри (Notice of Determination) означає, що після аналізу відповідної доказової бази планується зберегти ці контрзаходи, а не скасувати.

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Велика Британія планує зберегти 43 з 106 чинних захисних контрзаходів ЄС в рамках своєї власної системи захисту торгівлі.

– Управління торговельного захисту перегляне кожен із цих 43 контрзаходів, щоб переконатися у їхній відповідності потребам різних галузей британської економіки. Цей аналіз визначить, чи слід продовжувати застосовувати ті чи ті заходи та на якому рівні, коли Велика Британія розпочне провадити незалежну торговельну політику, – наголошують у посольстві Великої Британії в Україні.

А інструменти захисту, про які йшлося в оголошенні уряду, є першими із 43, що підлягають перегляду.

Раніше повідомлялося, що уряд Великої Британії має намір зняти з Росії та інших країн частину торговельних санкцій після завершення перехідного періоду після виходу країни з ЄС.