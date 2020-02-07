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У Boeing 737 MAX знайшли нові несправності

Компанія Boeing виявила нову проблему з програмним забезпеченням на базі 737 Max.

Дефект пов’язаний з роботою датчика, який попереджає про несправність в роботі системи балансування.

– Проблема полягала в тому, що індикаторна лампа, призначена для попередження про несправності системи, яка допомагає піднімати і опускати ніс літака, включалася, коли цього не передбачалося, – повідомили в компанії.

Читайте: Boeing призупинив збірку скандальних лайнерів 737 MAX

Представники Boeing відзначили, що проблема буде усунута до повторного введення літаків в експлуатацію.

Джерело: Bloomberg

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