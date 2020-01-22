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Boeing призупинив збірку скандальних лайнерів 737 MAX

Американська компанія Boeing офіційно тимчасово припинила випуск своїх проблемних лайнерів 737 MAX.

У корпорації 21 січня підтвердили, що складальна лінія в Рентоні, штат Вашингтон, тимчасово припинила виробництво найбільш продаваного літака Boeing 737 MAX.

До цього компанія збирала літаки у більш низькому темпі. Зараз на заводах зібралося близько 400 літаків.

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Пізніше в прес-службі Boeing заявили, що очікують дозволу регуляторів на відновлення експлуатацію лайнерів 737 Max не раніше, ніж у середині цього року.

У компанії підкреслили, що перевірка і підтвердження готовності для відновлення польотів займе більше часу, ніж планувалося раніше.

Нагадаємо, Державіаслужба України заборонила польоти на Boeing 737 MAX.

Джерело: CNN

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