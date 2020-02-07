Україна відчуває полегшення – Forbes про завершення імпічменту в США

У виданні Forbes вважають, що Україна відчула певне полегшення у зв’язку із завершенням процедури імпічменту президента США Дональда Трампа і його виправданням Сенатом.

Завдяки цьому офіційний Київ зможе вийти з більш “кризового режиму” і сконцентруватися на відносинах зі Сполученими Штатами.

– Нам доводилося рухатися проти дуже потужної течії, щоб не дозволити втягнути себе у вир американського внутрішнього обговорення… Сподіваюся, що Україна більше не буде картою у внутрішній політичній грі, – сказав директор політичного департаменту Міністерства закордонних справ України Олексій Макеєв.

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Найближчими місяцями адміністрація Трампа має зосередити увагу на підготовці до президентських виборів у США, але вона також може почати формувати нову політику щодо України.

Президент Американської торгової палати у Києві Андрій Гундер вважає, що зараз у відносинах України і США потрібна зміна риторики, яка дозволить сконцентруватися на інвестиціях і бізнесі.

До слова, Дональд Трамп, коментуючи справу про імпічмент, заявив, що пройшов крізь пекло.

Джерело: Forbes