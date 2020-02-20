PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Як поширюється коронавірус nCoV світом – карта і хронологія

Спалах нового типу коронавірусу почався в китайському місті Ухань наприкінці грудня 2019 року. Наразі ним захворіли вже понад 75 тис. людей, а 2 128 людей померли від зараження коронавірусом.

16 446 інфікованих змогли вилікуватися. 

Найбільшу кількість хворих коронавірусом фіксують у Китаї – близько 74 тис. людей.

Коронавірусу дали офіційну назву – Covid-2019, і він продовжує поширюватися світом.

Основним регіоном поширення коронавірусу залишається Китай і прилеглі країни, такі як Японія, Південна Корея, Таїланд, Малайзія, Сінгапур, Індія.

Також випадки захворювання були зафіксовані у Сполучених Штатах, Канаді, Австралії, Франції, Німеччині, Італії, Швеції, Фінляндії, Росії, Великій Британії, Єгипті, Бельґії та ОАЕ.

Через захворювання новим типом коронавірусу 14-денний карантин вводили на круїзному лайнері Diamon Princess. Весь процес висадки має завершитися до 21 лютого.

Читайте: Кого першим атакує коронавірус – Китай опублікував велике дослідження щодо Covid-19

Факти ICTV також писали про те, що евакуйовані з Уханя пройдуть обсервацію в Нових Санжарах.

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка