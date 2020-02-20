Курорт і збір пожертв: як зустрічали евакуйованих із Китаю в світі

20 лютого з китайського Уханя, де розповсюджується новий коронавірус, евакуювали 45 українців та 27 іноземців.

Літак із людьми прибув до аеропорту Харкова, звідки людей привезли у медичний центр Національної гвардії Нові Санжари. Місцеві жителі селища міського типу протестували проти прибуття евакуйованих, заблокувавши проїзд.

Раніше, коли ще не було відомо, куди привезуть людей, подібні протести відбулися також на Тернопільщині та Львівщині.

У соцмережах можна зустріти коментарі з різними думками щодо протестів – хтось підтримує незгодних із рішенням влади, хтось закликає бути людянішими.

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Багато країн провели евакуацію своїх громадян раніше за Україну, і процес ізоляції людей відбувся там спокійніше.

Як евакуювали людей з Уханя США, Велика Британія, Франція та Німеччина

США евакуювали із двох епіцентрів захворювання на новий коронавірус майже 900 осіб. Усі люди, які перебували на літаках, відбули 14-денний карантин на різних військових базах після прильоту.

Велика Британія відправляла два лайнери для евакуації своїх громадян та іноземців із Уханя. Більше 300 осіб були ізольовані після прибуття у госпіталі та готелі. Небайдужі не просто не протестували проти прибуття евакуйованих, а створили у соцмережі групу співчуття, через яку навіть збирали пожертви для людей.

Німеччина евакуювала 124 людей, 102 з яких були німцями, ще 1 лютого. Примітно, що рейс прибув до Франкфурта із затримкою. А все – через Росію, яка заборонила сісти борту для дозаправки. За евакуйованими спостерігали в госпіталі.

А от у Франції владі довелося заспокоювати громадян, бо 179 евакуйованих французів не поселили під суворий режим, а обрали для них місце із “санаторними умовами” у курортному містечку біля Марселя. Евакуйовані могли вільно гуляти територією – звичайно, з масками на обличчі. Париж відправляв літак і вдруге, забравши з Уханя 254 людей.

Нагадаємо, два громадянина України, члени екіпажу лайнера Diamond Princess, одужали після інфікування коронавірусом.

Джерело: Європравда