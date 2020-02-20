Курорт и сбор пожертвований: как встречали эвакуированных из Китая в мире

20 февраля из китайского Уханя, где распространяется новый коронавирус, эвакуировали 45 украинцев и 27 иностранцев.

Самолет с людьми прибыл в аэропорт Харькова, откуда людей привезли в медицинский центр Национальной гвардии Новые Санжары. Местные жители поселка городского типа протестовали против прибытия эвакуированных, заблокировав проезд.

Раньше, когда еще не было известно, куда привезут людей, подобные протесты прошли также в Тернопольской и Львовской областях.

В соцсетях можно встретить комментарии с различными мнениями на счет протестов – кто-то поддерживает несогласных с решением власти, кто-то призывает быть более человечными.

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Многие страны провели эвакуацию своих граждан раньше Украины, и процесс изоляции состоялся там спокойнее.

Как эвакуировали людей из Уханя США, Великобритания, Франция и Германия

США эвакуировали из двух эпицентров заболевания новым коронавирусом почти 900 человек. Все находившиеся на самолетах, отбыли 14-дневный карантин на различных военных базах после прилета.

Великобритания отправляла два лайнера для эвакуации своих граждан и иностранцев из Уханя. Более 300 человек были изолированы по прибытии в госпитале и отеле. Неравнодушные не просто не протестовали против прибытия эвакуированных, а создали в соцсети группу сочувствия, через которую даже собирали пожертвования для людей.

Германия эвакуировала 124 человек, 102 из которых были немцами, еще 1 февраля. Примечательно, что рейс прибыл во Франкфурт с задержкой. А все – из-за России, которая запретила сесть борту для дозаправки. За эвакуированными наблюдали в госпитале.

А вот во Франции властям пришлось успокаивать граждан, поскольку 179 эвакуированных французов не поселили под строгий режим, а выбрали для них место с “санаторными условиями” в курортном городке возле Марселя. Эвакуированные могли свободно гулять по территории – конечно, с масками на лице.

Париж отправлял самолет и второй раз, забрав из Уханя 254 человека.

Напомним, два гражданина Украины, члены экипажа лайнера Diamond Princess, выздоровели после инфицирования коронавирусом.

Источник: Европравда