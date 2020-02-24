PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Хотів попередити моряків: гігантський кит вилетів з води біля катамарану

На Гаваях величезний горбатий кит ледь не розчавив маленький катамаран. Він вилетів з води, щоб попередити моряків про наступ мами та її теляти.

Моряки перебували біля пляжу Каанапалі. В один момент вони побачили 22-тонного кита, супроводжуючого мати та її дитину.

Раптово кит вилетів, і коли він впав у воду, яхта була в небезпеці, так як вона була близька від кита.

Читайте: В Амстердамі ввели податок на перебування туристів

Моряки впевнені, що таким чином кит попереджав їх про присутність у воді ще двох.

Теля вилетіло з води кілька разів, потім вони почали рухатися на північ.

Раніше Факти ICTV писали, що з судна Green Italia в Тихому океані пропав український моряк.

Джерело: Daily Mail

Фото: Unsplash

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка