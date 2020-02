Хотів попередити моряків: гігантський кит вилетів з води біля катамарану

На Гаваях величезний горбатий кит ледь не розчавив маленький катамаран. Він вилетів з води, щоб попередити моряків про наступ мами та її теляти.

Моряки перебували біля пляжу Каанапалі. В один момент вони побачили 22-тонного кита, супроводжуючого мати та її дитину.

Раптово кит вилетів, і коли він впав у воду, яхта була в небезпеці, так як вона була близька від кита.

Моряки впевнені, що таким чином кит попереджав їх про присутність у воді ще двох.

Теля вилетіло з води кілька разів, потім вони почали рухатися на північ.

Giant male humpback comes within feet of crushing a boat https://t.co/zJNZ7FIz53 pic.twitter.com/heXohdBXPb

— BrainBored.com (@brainboredcom) February 24, 2020