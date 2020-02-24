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Факты / Мир

Хотел предупредить моряков: гигантский кит вылетел из воды возле катамарана

На Гавайях огромный горбатый кит едва не раздавил маленький катамаран. Он вылетел из воды, чтобы предупредить моряков о наступлении мамы и ее теленка.

Моряки находились у пляжа Каанапали. В один момент они увидели 22-тонного кита, сопровождающего мать и его ребенка.

Внезапно кит вылетел, и когда он упал в воду, яхта была в опасности, так как она была близка от кита.

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Моряки уверены, что таким образом кит предупреждал их о присутствии в воде еще двух.

Теленок вылетел из воды несколько раз, затем они начали двигаться на север.

Ранее Факты ICTV писали, что с судна Green Italia в Тихом океане пропал украинский моряк.

Источник: Daily Mail

Фото: Unsplash

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