Хотел предупредить моряков: гигантский кит вылетел из воды возле катамарана

На Гавайях огромный горбатый кит едва не раздавил маленький катамаран. Он вылетел из воды, чтобы предупредить моряков о наступлении мамы и ее теленка.

Моряки находились у пляжа Каанапали. В один момент они увидели 22-тонного кита, сопровождающего мать и его ребенка.

Внезапно кит вылетел, и когда он упал в воду, яхта была в опасности, так как она была близка от кита.

Моряки уверены, что таким образом кит предупреждал их о присутствии в воде еще двух.

Теленок вылетел из воды несколько раз, затем они начали двигаться на север.

Giant male humpback comes within feet of crushing a boat https://t.co/zJNZ7FIz53 pic.twitter.com/heXohdBXPb

— BrainBored.com (@brainboredcom) February 24, 2020