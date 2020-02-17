Не тільки смерть: Сенцов назвав три варіанти повалення Путіна

Є три варіанти повалення режиму нинішнього президента Володимира Путіна у Росії, вважає колишній політв’язень Олег Сенцов.

За його словами, окрім смерті Путіна, може бути ситуація з палацовим переворотом. Сенцов вважає, що статися це може під час президентських виборів у Росії в 2024 році.

– Таких людей похилого віку можуть просто в якийсь момент усунути, – сказав він.

Також екс-політв’язень не виключає варіанту, що росіяни “нарешті прокинуться” і скинуть Путіна.

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Сенцов наголосив на тому, що Україна повинна бути зайняти жорстку позицію щодо невизнання нової влади в Росії без повернення окупованих українських територій.

Нагадаємо, Сенцов виступив із патріотичною промовою під час Українського сніданку у Давосі в рамках Всесвітнього економічного форуму.