Президент РФ Володимир Путін розповів, що йому пропонували використовувати дублера з міркувань безпеки на початку 2000-х.
Однак російський лідер тоді відмовився від двійників.
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Зокрема, йому пропонували користуватися дублером на заходах в місцях, де президенту було перебувати небезпечно.
До слова, наявність двійників Путіну давно приписують. Причиною слугують неймовірно швидкі пересування країною та за її межами, не природні зміни зовнішності.
Інтерв’юер: Ви справжній?
Путін: Так.
Інтерв’юер: А двійник є?
Путін: Ні.
Інтерв’юер: І не було?
Путін: Ні.
Інтерв’юер: А тема виникала взагалі коли-небудь така?
Путін: Виникала.
Інтерв’юер: І?
Путін: Ну, я відмовився від двійників. Це було в найважчі часи боротьби з тероризмом.
Інтерв’юер: Тобто початок нульових?
Путін: Так.
Раніше Факти ICTV писали, що з’явилося інтерв’ю президента РФ Володимира Путіна, в якому він розповів про стосунки з Україною.