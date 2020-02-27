Президент РФ Володимир Путін розповів, що йому пропонували використовувати дублера з міркувань безпеки на початку 2000-х.

Однак російський лідер тоді відмовився від двійників.

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Зокрема, йому пропонували користуватися дублером на заходах в місцях, де президенту було перебувати небезпечно.

До слова, наявність двійників Путіну давно приписують. Причиною слугують неймовірно швидкі пересування країною та за її межами, не природні зміни зовнішності.

Інтерв’юер: Ви справжній?

Путін: Так.

Інтерв’юер: А двійник є?

Путін: Ні.

Інтерв’юер: І не було?

Путін: Ні.

Інтерв’юер: А тема виникала взагалі коли-небудь така?

Путін: Виникала.

Інтерв’юер: І?

Путін: Ну, я відмовився від двійників. Це було в найважчі часи боротьби з тероризмом.

Інтерв’юер: Тобто початок нульових?

Путін: Так.

Раніше Факти ICTV писали, що з’явилося інтерв’ю президента РФ Володимира Путіна, в якому він розповів про стосунки з Україною.