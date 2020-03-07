Вперше за 11 років: ціна нафти за день упала на 9%

Падіння ціни нафти Brent за підсумками 6 березня досягло 9%. Вчора ціна за барель опускалася до $45,34.
Так низько за один день ціна на чорне золото не падала останні 11 років.
Причина обвалу цін на нафту – зрив продовження домовленості ОПЕК і країн, що не входять у картель, щодо обмеження видобутку нафти, яка завершується 1 квітня.
Читайте: Ціни на нафту можуть перевищити $180 до 2050 року
Під час переговорів у Відні сторонам не вдалося підписати нову угоду – країни ОПЕК пропонували ще більше скоротити виробництво нафти, а країни, що не входять у картель, наполягали на продовженні угоди на три місяці в її чинному варіанті.
Нагадаємо, уже вдень 6 березня ринок нафти продемонстрував падіння цін на Brent на 5%.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==