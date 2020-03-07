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Факти / Світ

Вперше за 11 років: ціна нафти за день упала на 9%

Падіння ціни нафти Brent за підсумками 6 березня досягло 9%. Вчора ціна за барель опускалася до $45,34.

Так низько за один день ціна на чорне золото не падала останні 11 років.

Причина обвалу цін на нафту – зрив продовження домовленості ОПЕК і країн, що не входять у картель, щодо обмеження видобутку нафти, яка завершується 1 квітня.

Читайте: Ціни на нафту можуть перевищити $180 до 2050 року

Під час переговорів у Відні сторонам не вдалося підписати нову угоду – країни ОПЕК пропонували ще більше скоротити виробництво нафти, а країни, що не входять у картель, наполягали на продовженні угоди на три місяці в її чинному варіанті.

Нагадаємо, уже вдень 6 березня ринок нафти продемонстрував падіння цін на Brent на 5%.

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