Ціна нафти впала до мінімуму з липня 2017

Ринок нафти продемонстрував у п’ятницю вдень, 6 березня, обвалення цін на “чорне золото” на 5%.
Ціна марки Brent торгується дешевше $48 вперше з липня 2017 року.
За даними на 12.42 (за київським часом) ціна травневих ф’ючерсів на нафту Brent опускалася на 4,78% – до $47,6 за барель, квітневі ф’ючерси торгувалися за $43,8 за барель, продемонструвавши падіння на 4,58%.
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Хвилинами раніше падіння котирувань досягало 5,6%.
Нагадаємо, експерти прогнозують, що до 2050 року ціна на нафту може скласти $183 за барель.
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