Спалах нового типу коронавірусу почався в китайському місті Ухань наприкінці грудня 2019 року.
Відповідно до карти поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса у світі станом на 10 березня інфіковано 114 443 людей.
Від ускладнень, спричинених захворюванням на новий штам вірусу, померли 4 026 пацієнтів. Із лікарень виписали 64 154 особи.
Всього в Італії виявили 9 172 хворих, 463 людини померло. З 10 березня у країні скрізь карантин.
- Іспанія – підтверджено 1 231 випадок інфікування;
- Іран – 7 161 випадок інфікування коронавірусом;
- США – 754 випадки зараження COVID-19;
- Франція – 1 412 випадків.
У Південній Кореї загальна кількість інфікованих становить 7 513 особи, влада закликала громадян залишатися вдома і попередила про “критичний момент” у битві за стримування коронавірусу.
Про перші випадки виявлення вірусу заявили в ПАР та Боснії і Герцоговині.
В Україні 3 березня зафіксували перший випадок інфікування коронавірусом. На момент виявлення захворювання Україна готова до боротьби з ним.
У зв’язку із зростанням кількості заражених в Італії, українські прикордонники перейшли на посилений режим спостереження за громадянами, які прибувають з країни.
Крім того, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що температуру вимірюватимуть всім, хто прибуває в Україну з будь-якої країни світу.
Зі свого боку голова ВООЗ заявив, що не варто сподіватися, що коронавірус омине якусь країну.
Україна також ввела заборону на ввезення тварин з Китаю у зв’язку з виявленням коронавірусу у собаки.