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Факти / Світ

Економіка США і Європи потрапить в глибоку рецесію – JPMorgan

Пандемія коронавірусу може негативно позначитися на економіці США і країн Європи.

Фінансова група JPMorgan очікує, що вже в середині літа пандемія поглибить економіку США і країн Європи в рецесію.

Читайте: Чехія запровадила карантин на всій території країни

Протягом двох тижнів прогнози JPMorgan змінювалися. За останніми даними, економіка США скоротиться на 2% в першому кварталі і на 3% в другому, а економіка країн єврозони повинна скоротитися на 1,8% і 3,3% відповідно.

Раніше Факти ICTV писали, що в Івано-Франківську через коронавірус вводять карантин.

Джерело: Business Insider

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