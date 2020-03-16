Економіка США і Європи потрапить в глибоку рецесію – JPMorgan

Пандемія коронавірусу може негативно позначитися на економіці США і країн Європи.
Фінансова група JPMorgan очікує, що вже в середині літа пандемія поглибить економіку США і країн Європи в рецесію.
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Протягом двох тижнів прогнози JPMorgan змінювалися. За останніми даними, економіка США скоротиться на 2% в першому кварталі і на 3% в другому, а економіка країн єврозони повинна скоротитися на 1,8% і 3,3% відповідно.
Раніше Факти ICTV писали, що в Івано-Франківську через коронавірус вводять карантин.
Джерело: Business Insider
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