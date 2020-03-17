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У Париж ввели війська та бронетехніку для посилення карантину

Влада Франції на тлі поширення коронавірусу вирішила посилити присутність військових в Парижі.

Користувачі соціальних мереж публікують відео з колонами військових машин на вулицях.

Такі заходи необхідні напередодні введення режиму надзвичайного стану, комендантської години і закриття кордонів країни через коронавірус, заявив президент Франції Еммануель Макрон.

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Нагадаємо, з 17 березня кордони Європейського союзу і Шенгенської зони у зв’язку з пандемією коронавірусу будуть закриті. Обмеження вводяться на строк до 30 днів.

Джерело: Hayake

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