Станом на 17 березня в світі інфіковано коронавірусом 198 155 осіб. Вилікуватися від хвороби вдалося 81 743 пацієнтам. Карта поширення коронавірусу показує останні дані.
Найбільшу кількість випадків зафіксували у Китаї – 81 086 осіб. В Італії інфікувалися 31 506 осіб, а померло – 2 503.
Третю позицію за кількістю заражених коронавірусом займає Іран. Загальна кількість хворих в країні становить 16 169.
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Станом на ранок 18 березня в Україні зареєстровано 14 лабораторно підтверджених випадки Covid-19.
Раніше Факти ICTV писали, де пройти тест на коронавірус у Києві та регіонах.
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