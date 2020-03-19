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Факти / Світ

Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Станом на 19 березня у світі інфіковано коронавірусом 218 815 осіб. Вилікуватися від хвороби вдалося 84 114 пацієнтам.

Найбільшу кількість випадків зафіксували у Китаї – 81 138 осіб. В Італії інфікувалися 35 713 осіб, а померло – 2 978.

Третю позицію за кількістю заражених коронавірусом займає Іран. Загальна кількість хворих в країні становить 17 361.

Читайте: Карантин в Україні – все, що потрібно знати і останні новини

Станом на ранок 19 березня в Україні зареєстровано 16 лабораторно підтверджених випадки Covid-19.

Раніше Факти ICTV писали, де пройти тест на коронавірус у Києві та регіонах.

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