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Факти / Світ

Італія оголосила про закриття всіх нестратегічних виробництв і підприємств

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте оголосив про закриття в країні всіх виробництв і підприємств.

За його словами, через спалах коронавірусу весь італійський бізнес, за винятком необхідного, повинен припинити роботу до 3 квітня.

– Це найважча криза в нашому пост-військовому періоді, – сказав Джузеппе.

В Італії працюватимуть тільки банки, супермаркети, аптеки і пошта.

Читайте: Методи боротьби з коронавірусом: досвід Китаю і Південної Кореї

Всього в Італії зафіксували 53 578 випадків коронавірусу. Одужали від Covid-19 6072 осіб, а померли – 4 825.

Раніше Факти ICTV писали, що для запобігання поширенню коронавірусу в італійському місті Ломбардія вводять жорсткіші обмежувальні заходи.

Джерело: GiuseppeConte64

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