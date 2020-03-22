Італія оголосила про закриття всіх нестратегічних виробництв і підприємств

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте оголосив про закриття в країні всіх виробництв і підприємств.
За його словами, через спалах коронавірусу весь італійський бізнес, за винятком необхідного, повинен припинити роботу до 3 квітня.
– Це найважча криза в нашому пост-військовому періоді, – сказав Джузеппе.
В Італії працюватимуть тільки банки, супермаркети, аптеки і пошта.
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Всього в Італії зафіксували 53 578 випадків коронавірусу. Одужали від Covid-19 6072 осіб, а померли – 4 825.
Раніше Факти ICTV писали, що для запобігання поширенню коронавірусу в італійському місті Ломбардія вводять жорсткіші обмежувальні заходи.
Джерело: GiuseppeConte64
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