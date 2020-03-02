Атомну бомбу жбурнути на Москву: Потураєв про те, як боротися з пропагандою РФ

В Україні презентували концепцію телеканалу Дом, який вестиме мовлення на тимчасово окупованих територіях.

Народний депутат від фракції Слуга народу Микити Потураєва заявив, що канал важливо використовувати в інформаційній війні.

– Атомної бомби, щоб жбурнути її на Москву, у нас поки немає, а це найбільш ефективний спосіб, щоб вирішити цю проблему, – зазначив Потураєв.

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Він додав, що поки українські журналісти працювати безпосередньо в ЛДНР не будуть.

Нагадаємо, в Україні презентували концепцію нового телеканалу Дом, який покликаний вести мовлення для ОРДЛО та Криму. На перших етапах мовлення телеканалу, його наповнюватимуть контентом, який нададуть чотири найбільші українські медіа-групи.