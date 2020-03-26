У США чоловік готував теракт через карантин

У США чоловік, який незадоволений діями влади в умовах пандемії коронавірусу, готував терористичну атаку.
36-річного зловмисника поранив агент ФБР. Житель міста Белтон (штат Техас – Ред.) відкрив стрілянину.
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За попередніми даними, він був незадоволений вимогою влади дотримуватися соціальної дистанції і, імовірно, готував вибух в одній з місцевих лікарень.
Також встановлено, що він уже почав збирати матеріали для виробництва саморобного вибухового пристрою.
До речі, в одеському суді обвинувачений погрожував гранатою і взяв у заручники суддів.
Джерело: FOX 4
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