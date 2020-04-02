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Факти / Світ

Насильство, наркотики та суїциди: Трамп розповів, як карантин вплине на американців

Карантин в США може призвести до зростання кількості суїцидів, домашнього насильства та вживання наркотиків.

Про це на брифінгу в Білому домі заявив президент США Дональд Трамп.

За його словами, країна якомога швидше повинна повернеться до нормального життя.

– Домашнє насильство збільшується. І вживання наркотиків теж, – заявив Трамп.

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Він додав, що криза через коронавірус і, зокрема, втрата роботи і грошей призводять також до суїцидів.

– Ми хочемо відкритися настільки швидко, наскільки це можливо. Тоді я стану найщасливішою людиною, – заявив Трамп.

З цих причин американський президент вважає складним введення тимчасової заборони на переміщення всередині країни.

Раніше Факти ICTV писали, що станом на 1 квітня у США станом підтверджено понад 215 тисячі випадків захворювання на Covid-19.

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