Перемога пропаганди Кремля: в США допомога від РФ викликає критику

Колишні чиновники Держдепартаменту були спантеличені купівлею США медикаментів з Росії в умовах пандемії коронавірусу – кроком, який експерти вважають перемогою пропаганди Кремля.

Російський літак з обладнанням приземлився в середу в Нью-Йорку, а авіадиспетчер подякував пілоту за всю надану допомогу.

Доставка відбулася через кілька днів після того, як президент Дональд Трамп говорив телефоном з Володимиром Путіним.

За словами представника держдепартаменту Моргана Ортагуса, США закупили витратні матеріали, зокрема вентилятори і засоби індивідуального захисту.

– Обидві країни надавали гуманітарну допомогу одна одній за часів кризи в минулому і, безсумнівно, робитимуть це знову в майбутньому. Це час для спільної роботи з подолання спільного ворога, який загрожує життю всіх нас, – сказав він.

Представник державного департаменту у четвер увечері заявив, що Сполучені Штати закуповують матеріали та обладнання безпосередньо, за нижчою за ринкову вартість.

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Не зрозуміло, чи купувала адміністрація Трампа засоби з інших країн нижче ринкової вартості і як була укладена конкретно ця угода.

Дональд Трамп, виступаючи з Білого дому в четвер, не розповів, як закуповуються матеріали. Замість цього він назвав доставку дуже хорошою пропозицією і сказав, що буде відкритий для майбутньої допомоги.

– Це був дуже хороший жест від імені президента Путіна, і я міг би сказати Ні, спасибі, або я міг би сказати спасибі. І це був великий літак з дуже якісними медикаментами. І я сказав: Я візьму його, – сказав Трамп.

Колишній дипломат Бретт МакГурк назвав доставку, яку Москва рекламувала як гуманітарний жест, як пропагандистську акцію.

Грем Брукі, директор і редактор Лабораторії цифрових криміналістичних досліджень Атлантичної ради, сказав, що вони бачать величезну кількість такого роду “Росія тут, щоб допомогти, це позитивний обмін повідомленнями, позитивна пропаганда”.

– Росіяни літатимуть на максимально можливій кількості літаків, щоб створити враження, що ми залежимо від Росії. Якщо ми продовжуємо приймати це, це змусить нас виглядати слабкими, а їх – сильними, – стверджує чиновник.

Нагадаємо, станом на 3 квітня США є найбільш ураженою коронавірусом країною. Загальна кількість хворих досягла 245 540 осіб.