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Уперше в історії: у США оголосили стихійне лихо в усіх штатах

Президент США Дональд Трамп затвердив декларацію про стихійне лихо у всіх 50 штатах.

Вона надійшла від штату Вайомінг у зв’язку з пандемією коронавірусу.

За словами заступника прес-секретаря президента Джадд Дір, вперше стихійне лихо оголошується на всій території США.

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– Хоча Вайомінг ще не дійшов до важкої ситуації, в деяких штатах ця декларація допоможе нам підготувати і мобілізувати ресурси, коли вони нам знадобляться, – сказав губернатор Вайомінгу Марк Гордон.

За останніми даними, в США коронавірус виявили у 527 тис. американців, майже 32 тис. з них видужали, померли – понад 20 тис. осіб. Штати є першою країною за кількістю хворих на коронавірус.

Джерело: Fox news

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