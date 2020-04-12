Станом на 12 квітня у світі на коронавірус інфіковано 1 777 666 осіб. З них вилікувалися 404 372 особи, а 108 867 пацієнтів померли.

США на першому місці серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 529 951 хворий.

На другому нині Іспанія – там заразилися 163 027 осіб, померло 16 606.

В Італії станом на 12 квітня інфіковано вже 152 271 особа.

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У Китаї від початку пандемії 83 096 осіб інфіковано Covid-19.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 12 квітня зафіксували 2 777 лабораторно підтверджених випадки Covid-19.

Померли від коронавірусу 83 людини. Загалом 89 пацієнтів вже одужало – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Нагадаємо, уряд продовжив карантин і оголосив в Україні надзвичайну ситуацію до 24 квітня.