PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

У Пакистані заарештували понад 60 лікарів, які вимагали видати маски та рукавички

6 квітня у Пакистані медики з Асоціації молодих лікарів вийшли на протест через відсутність наборів засобів індивідуального захисту проти Covid-19 для медичних працівників.

Влада міста Квета, де відбувалась акція, наказала поліції розігнати протестувальників. Було затримано майже 100 медиків: за інформацією представників АМЛ, більшість із них залишаються у поліцейських відділках.

– Мене вчора затримали. Я все ще перебуваю в поліції, – повідомив доктор Рахім Хан Бабар Аль.

Читайте: Індія поставлятиме до України три найменування препаратів від Covid-19

У вівторок, 7 квітня переговори між лікарями та чиновниками провінції провалилися, оскільки лікарі принципово вимагали суворого покарання для тих, хто був причетний до їх побиття.

– Вони дали наказ про наше звільнення, але ми відмовилися виходити, тому що жодних кроків зроблено не було. Лікарі вийшли з проханням про засоби захисту, а ви побили їх та посадили у в’язницю. Що це за закон?

Квета – столиця Белуджистану, найбільшої, але найбіднішої провінції Пакистану.

Лікарі переконані, що недостатня підготовленість влади призвела до небезпечних умов для медичних працівників у великих лікарнях.

У мережі поширюється хештег #ProtectDoctorsOfBalochishtan: користувачі публікують фото та відео з жорстоким поводженням поліції під час розгону акції.

За останній тиждень кількість випадків коронавірусу у Пакистані почала різко зростати. Станом на ранок 7 березня у країні було зареєстровано 4 004 випадки Covid-19.

Нагадаємо, Факти ICTV щоденно публікують онлайн-карту поширення коронавірусу світом.

Джерело: Aljazeera

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка