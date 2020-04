У Пакистані заарештували понад 60 лікарів, які вимагали видати маски та рукавички

6 квітня у Пакистані медики з Асоціації молодих лікарів вийшли на протест через відсутність наборів засобів індивідуального захисту проти Covid-19 для медичних працівників.

Влада міста Квета, де відбувалась акція, наказала поліції розігнати протестувальників. Було затримано майже 100 медиків: за інформацією представників АМЛ, більшість із них залишаються у поліцейських відділках.

У вівторок, 7 квітня переговори між лікарями та чиновниками провінції провалилися, оскільки лікарі принципово вимагали суворого покарання для тих, хто був причетний до їх побиття.

Квета – столиця Белуджистану, найбільшої, але найбіднішої провінції Пакистану.

Лікарі переконані, що недостатня підготовленість влади призвела до небезпечних умов для медичних працівників у великих лікарнях.

У мережі поширюється хештег #ProtectDoctorsOfBalochishtan: користувачі публікують фото та відео з жорстоким поводженням поліції під час розгону акції.

Real is so rare these days..

Power changes everything till it is difficult to say who are the heroes and who the vilains… #ProtectDoctorsOfBalochishtan pic.twitter.com/tleASv1nIR

— Ghulam Nabi (@GhulamN007) April 6, 2020