У Пакистані заарештували понад 60 лікарів, які вимагали видати маски та рукавички

6 квітня у Пакистані медики з Асоціації молодих лікарів вийшли на протест через відсутність наборів засобів індивідуального захисту проти Covid-19 для медичних працівників.

Влада міста Квета, де відбувалась акція, наказала поліції розігнати протестувальників. Було затримано майже 100 медиків: за інформацією представників АМЛ, більшість із них залишаються у поліцейських відділках.

– Мене вчора затримали. Я все ще перебуваю в поліції, – повідомив доктор Рахім Хан Бабар Аль.

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У вівторок, 7 квітня переговори між лікарями та чиновниками провінції провалилися, оскільки лікарі принципово вимагали суворого покарання для тих, хто був причетний до їх побиття.

– Вони дали наказ про наше звільнення, але ми відмовилися виходити, тому що жодних кроків зроблено не було. Лікарі вийшли з проханням про засоби захисту, а ви побили їх та посадили у в’язницю. Що це за закон?

Квета – столиця Белуджистану, найбільшої, але найбіднішої провінції Пакистану.

Лікарі переконані, що недостатня підготовленість влади призвела до небезпечних умов для медичних працівників у великих лікарнях.

У мережі поширюється хештег #ProtectDoctorsOfBalochishtan: користувачі публікують фото та відео з жорстоким поводженням поліції під час розгону акції.

Real is so rare these days..

Power changes everything till it is difficult to say who are the heroes and who the vilains… #ProtectDoctorsOfBalochishtan pic.twitter.com/tleASv1nIR — Ghulam Nabi (@GhulamN007) April 6, 2020

بہت افسوس ہوا کہ #بلوچستان کے قابل احترام #ڈاکٹر صاحبان نے کل رات تھانہ میں بے سروسامانی کے عالم میں گذارا – اور تاحال تھانوں میں بند ہیں صوبے میں حکمرانی اپنے انتہا کو پنچ چکی ہے-معاشرتی #افراتفری ہر طرف نمایاں ہے- عوام کا حکومت و اداروں پر سے اعتماد ختم ہوتا ہو نظر آرہا ہے- pic.twitter.com/5r8j5G0yAv — Sana Ullah BALOCH, MPA (@Senator_Baloch) April 7, 2020

Doctors in Doctors in

Others countries. Pakistan#ProtectDoctorsOfBalochishtan

pic.twitter.com/MDzIh7b9jS — ismail kakarazda (@IsmailKakar6) April 6, 2020

За останній тиждень кількість випадків коронавірусу у Пакистані почала різко зростати. Станом на ранок 7 березня у країні було зареєстровано 4 004 випадки Covid-19.

Нагадаємо, Факти ICTV щоденно публікують онлайн-карту поширення коронавірусу світом.

Джерело: Aljazeera