У США готуються послабити карантин: Трамп представив план дій

Президент США Дональд Трамп представив план зняття карантину в країні у три етапи.

– Моя адміністрація публікує нові рекомендації на федеральному рівні, які дозволять губернаторам зробити поетапні заходи на вибір щодо відкриття їх штатів, – заявив Трамп.

Частину обмежень почнуть знімати з тих районів країни, де нові випадки зараження не реєструвалися за останні сім днів. За словами глави Білого дому, це близько 30% території США.

Трамп зазначив, що губернатори зможуть ухвалючати рішення про зняття обмежень самостійно.

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Перший етап зняття обмежень – відкриття ресторанів, барів, спортивних залів та інших громадських місць. Однак варто дотримуватися заходів із соціального дистанціювання. Навчальні заклади залишаться закритими і збережеться заборона на відвідування літніх людей. Лікарі зможуть проводити планові операції.

На другому етапі відкриються навчальні заклади і буде дозволено збиратися групами до 50 осіб. Будуть також дозволені необов’язкові поїздки.

На третьому етапі скасують обмеження для вразливих груп населення за дотриманням норм соціального дистанціювання. Відновити роботу зможуть всі установи.

Крім того, Трамп анонсував відновлення спортивних заходів. Спочатку матчі проводитимуться із порожніми трибунами, а потім почнуть пускати обмежену кількість людей і лише після усунення загрози коронавірусу стадіони заповняться повністю.

Нагадаємо, США лідирують за кількістю заражених коронавірусом, а станом на 17 квітня це 667 801 осіб, 34 617 – померли.