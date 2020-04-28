Клінтон підтримала Байдена на виборах президента США

Гілларі Клінтон оголосила про свою підтримку кандидата на пост президента США Джо Байдена.

Про це вона заявила під час онлайн-конференції з Байденом.

За її словами, Байден готувався до президентства все життя, а сама вона мала честь працювати з ним не один рік.

– Я хотіла б додати свій голос до багатьох інших, хто підтримав вас. Я дуже рада бути частиною вашої кампанії – не тільки підтримати вас, але й допомогти висвітлити багато питань, які поставлені на карту на цих президентських виборах, – заявила Клінтон.

Читайте: Хто стане опонентом Трампа? Байден повернув собі лідерство серед демократів

Вона наголосила, що була не тільки колегою Байдена, але і його другом.

– І я можу сказати вам, що хотіла б, аби він був президентом прямо зараз, але я не зможу дочекатися цього, якщо всі ми не зробимо свою справу, – додала Клінтон, звертаючись до американців.

Нагадаємо, кандидат в президенти США Берні Сандерс завершив свою президентську кампанію. Сандерс заявив про відхід під час відеодзвінка своїй команді.