PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Ціна нафти Brent вперше за три тижні піднялася вище $30

Вартість липневої поставки нафти марки Brent піднялася вище $30 за барель.

Brent вперше за три тижні пішов вгору.

Червневий ф’ючерс на американську нафту марки WTI торгується на рівні $24,07 за барель.

1 травня вступила в силу угода ОПЕК+, яка передбачає скорочення видобутку нафти на 9,7 млн барелів на добу в травні-червні.

Читайте: Чому нафта стала дешевшою за воду і скільки коштуватиме бензин в Україні

Ціни на нафту падали з початку березня через те, що країни ОПЕК+ не могли домовитися про скорочення її видобутку.

20 квітня ціна ф’ючерсу нафти WTI вперше в історії впала до від’ємного значення.

На наступний день ціна на Brent впала нижче $20 за барель вперше з 2002 року.

Факти ICTV уже розповідали, чому у квітні впала ціна на нафту, і чого очікувати у майбутньому.

Джерело: Іce

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка