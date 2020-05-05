Ціна нафти Brent вперше за три тижні піднялася вище $30

Вартість липневої поставки нафти марки Brent піднялася вище $30 за барель.

Brent вперше за три тижні пішов вгору.

Червневий ф’ючерс на американську нафту марки WTI торгується на рівні $24,07 за барель.

1 травня вступила в силу угода ОПЕК+, яка передбачає скорочення видобутку нафти на 9,7 млн барелів на добу в травні-червні.

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Ціни на нафту падали з початку березня через те, що країни ОПЕК+ не могли домовитися про скорочення її видобутку.

20 квітня ціна ф’ючерсу нафти WTI вперше в історії впала до від’ємного значення.

На наступний день ціна на Brent впала нижче $20 за барель вперше з 2002 року.

Факти ICTV уже розповідали, чому у квітні впала ціна на нафту, і чого очікувати у майбутньому.

Джерело: Іce