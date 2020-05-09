9 травня 2020 року в Мінську відбувся грандіозний парад із використанням військової техніки. Незважаючи на пандемію коронавірусу, у столиці Білорусі у цей день зібрався натовп, більшість людей були без захисних засобів.

У параді взяли участь понад 3 тис. військовослужбовців, усі вони були без масок. Президент країни Олександр Лукашенко закликав інші країни не засуджувати їх за проведення масового заходу в цей день.

– Але у цьому шаленому світі, що втратив орієнтири, знайдуться люди, здатні засуджувати нас за місце і час проведення цього священного дійства. Хочу їм сказати по-людськи: не поспішайте робити висновки та засуджувати нас – спадкоємців Перемоги, білорусів. Ми просто не могли інакше…, – зазначив Олександр Лукашенко.

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Крім того, до 9 травня в Мінську проводилися масові репетиції параду. До слова, Білорусь стала єдиною з пострадянський країн, де в 2020 році відбулися масові заходи 9 травня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ВООЗ була стурбована рішенням білорусів проводити парад 9 травня під час пандемії коронавируса.

Джерело: БелТА