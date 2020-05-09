PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Коронавірус в Україні та світі: кількість хворих на 9 травня

Станом на ранок 9 травня в усьому світі 3 939 119 осіб захворіли на коронавірус. З них 274 917 людей померли.

США очолюють список країн з найбільшою кількістю інфікованих громадян. Нині там зафіксовано 1 283 829 випадки.

На другому місці перебуває Іспанія, де на коронавірус захворіли 222 857 людей, а померли – 26 299.

Італія замикає трійку антилідерів. Там 217 185 випадків, з яких 30 201 летальний.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:

  • Велика Британія – 212 629;
  • Росія – 187 859;
  • Франція – 176 202;
  • Німеччина – 170 588;
  • Бельгія – 52 011;
  • Нідерланди – 42 292;
  • Швейцарія – 30 207;
  • Португалія – ​​27 268;
  • Швеція – 25 265;
  • Білорусь – 21 101;
  • Австрія – 15 774;
  • Польща – 15 336.

Станом на 9.00 9 травня в Україні за добу зафіксували 515 нових хворих на коронавірус. Загальна кількість зросла до 14 710.

Загалом 376 людей померло, а 2 909 пацієнтів одужало.

Нагадаємо, карантин в Україні продовжили до 22 травня. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка