Станом на ранок 9 травня в усьому світі 3 939 119 осіб захворіли на коронавірус. З них 274 917 людей померли.

США очолюють список країн з найбільшою кількістю інфікованих громадян. Нині там зафіксовано 1 283 829 випадки.

На другому місці перебуває Іспанія, де на коронавірус захворіли 222 857 людей, а померли – 26 299.

Італія замикає трійку антилідерів. Там 217 185 випадків, з яких 30 201 летальний.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:

Велика Британія – 212 629;

Росія – 187 859;

Франція – 176 202;

Німеччина – 170 588;

Бельгія – 52 011;

Нідерланди – 42 292;

Швейцарія – 30 207;

Португалія – ​​27 268;

Швеція – 25 265;

Білорусь – 21 101;

Австрія – 15 774;

Польща – 15 336.

Станом на 9.00 9 травня в Україні за добу зафіксували 515 нових хворих на коронавірус. Загальна кількість зросла до 14 710.

Загалом 376 людей померло, а 2 909 пацієнтів одужало.

Нагадаємо, карантин в Україні продовжили до 22 травня. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.