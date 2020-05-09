Станом на ранок 9 травня в усьому світі 3 939 119 осіб захворіли на коронавірус. З них 274 917 людей померли.
США очолюють список країн з найбільшою кількістю інфікованих громадян. Нині там зафіксовано 1 283 829 випадки.
На другому місці перебуває Іспанія, де на коронавірус захворіли 222 857 людей, а померли – 26 299.
Італія замикає трійку антилідерів. Там 217 185 випадків, з яких 30 201 летальний.
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Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:
- Велика Британія – 212 629;
- Росія – 187 859;
- Франція – 176 202;
- Німеччина – 170 588;
- Бельгія – 52 011;
- Нідерланди – 42 292;
- Швейцарія – 30 207;
- Португалія – 27 268;
- Швеція – 25 265;
- Білорусь – 21 101;
- Австрія – 15 774;
- Польща – 15 336.
Станом на 9.00 9 травня в Україні за добу зафіксували 515 нових хворих на коронавірус. Загальна кількість зросла до 14 710.
Загалом 376 людей померло, а 2 909 пацієнтів одужало.
Нагадаємо, карантин в Україні продовжили до 22 травня. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.