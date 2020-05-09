Єврокомісія пропонує продовжити обмеження на в’їзд у ЄС до 15 червня

Європейська комісія пропонує продовжити тимчасове обмеження на несуттєві поїздки до країн Європейського Союзу і Шенгенської зони до 15 червня.

Зокрема у заяві йдеться про те, що зняття обмежень повинне бути поетапним. Послаблення обмежень на внутрішніх кордонах має передувати початку відкриття зовнішніх кордонів.

– Саме тоді, коли деякі асоційовані держави ЄС і Шенгенської зони роблять попередні кроки для пом’якшення заходів у боротьбі з поширенням пандемії, ситуація залишається нестабільною як в Європі, так і в усьому світі.

Читайте: Вихід з ізоляції: як країни Європи послаблюють карантин

У Єврокомісії також зазначили, що перегляд обмежень на поїздки в ЄС після 15 червня залежатиме від епідеміологічної ситуації.

До слова, раніше Факти ICTV писали, до якого числа триватиме карантин у різних країнах Європи.

Джерело: Єврокомісія